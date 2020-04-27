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Ali Sunal’ın karantina pozu sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle karantinada olan Ali Sunal, fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan ve bir kızı olan Sunal, karantina günlerinde ailesini eğlendirebilmek için şekilden şekle girdi. Nazlı Sunal, eşinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, "Sonunda işler çığrından çıktı" yazdı.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:44
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Ali Sunal’ın karantina pozu sosyal medyayı salladı

Coronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle birlikte evinde karantinada olan oyuncu Ali Sunal, karantina günlerinde sosyal medyayı salladı.

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Ali Sunal’ın karantina pozu sosyal medyayı salladı

Rahmetli Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Mart 2018'de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu.

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Ali Sunal’ın karantina pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü çift, Ağustos 2019'da anne-baba oldu, kızları Nar'ı kucaklarına aldı.

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Ali Sunal’ın karantina pozu sosyal medyayı salladı

Karantina günlerini ailesi ile evde geçiren Ali Sunal, önceki akşam hem bebeğini, hem de eşini güldürüp eğlendirmek için tipten tipe girdi.

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Ali Sunal’ın karantina pozu sosyal medyayı salladı

Nazlı Sunal, eşinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, "Sonunda işler çığrından çıktı" yazdı.