Ali Sunal’ın karantina pozu sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle karantinada olan Ali Sunal, fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 2018 yılında Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan ve bir kızı olan Sunal, karantina günlerinde ailesini eğlendirebilmek için şekilden şekle girdi. Nazlı Sunal, eşinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, "Sonunda işler çığrından çıktı" yazdı.