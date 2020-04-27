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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla adından çok sık söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ görenleri şaşkına çevirdi. Son olarak Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hayranları tarafından mercek altına alınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 17:49
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Sadri Alışık

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Adile Naşit

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Kartal Tibet

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Esra Erol