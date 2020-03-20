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Burak Akkul’dan kötü haber! Koronavirüse yakalanan Burak Akkul öldü mü?
Çok Gezenti programının sunucu Burak Akkul'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de koronavirüse yakalanan ve karantina altına alınan Akkul hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Burak Eşi Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akkul'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Burak Akkul'un son durumu hakkında bilgi veren Hüseyin Arslan, yaşananlar nedeniyle Seda Akkul'un sinir krizi geçirdiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 20.03.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:51
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