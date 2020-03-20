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Burak Akkul’dan kötü haber! Koronavirüse yakalanan Burak Akkul öldü mü?

Çok Gezenti programının sunucu Burak Akkul'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de koronavirüse yakalanan ve karantina altına alınan Akkul hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Burak Eşi Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akkul'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Burak Akkul'un son durumu hakkında bilgi veren Hüseyin Arslan, yaşananlar nedeniyle Seda Akkul'un sinir krizi geçirdiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:51
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Burak Akkul’dan kötü haber! Koronavirüse yakalanan Burak Akkul öldü mü?

Eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Burak Akkul’dan kötü haber! Koronavirüse yakalanan Burak Akkul öldü mü?

Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un, sonuçları pozitif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Akkul, dün fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

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Burak Akkul’dan kötü haber! Koronavirüse yakalanan Burak Akkul öldü mü?

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Koronavirüs tedavisi gören 48 yaşındaki eşinin yoğun bakıma alındığını duyan sunucu Seda Akkul ise, yaşadığı acıların ardından sinir krizi geçirdi.

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Burak Akkul’dan kötü haber! Koronavirüse yakalanan Burak Akkul öldü mü?

Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan ise, sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile son durumu anlattı:

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Burak Akkul’dan kötü haber! Koronavirüse yakalanan Burak Akkul öldü mü?

"UYKU HALİNDE"

"Merhaba. Ben Burak Akkul'un kayınbiraderiyim. Seda Akkul'un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren koronavirüs teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşamüzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı. Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak'la ilgilendikleri bilgisini aldım.