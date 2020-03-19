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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile beğeni topladı. Çağlar Ertuğrul ile yakaladıkları uyum dizinin önüne geçerken Burcu Özberk güzelliği ile de adından söz ettirdi. Afili Aşk dizisiyle hayran kitlesini genişleten Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 18:31 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 18:34
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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

Afili Aşk dizisinde "Ayşe" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, başarılı performansı ve enerjisi ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Güzelliğiyle adından söz ettiren Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerinde topladı. Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

Gonca Sarıyıldız

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

Gonca Sarıyıldız

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

İrem Derici

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk estetiksiz haliyle şoke etti!

Demet Özdemir