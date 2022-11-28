28 Kasım 2022, Pazartesi
Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Yarışma programının 13'üncü eleme gününde Fatma Nur, Gamze, Tolga ve Burak dörtlüsü eleme potasındaydı. Jüri üyeleri tarafından verilen puanlar sonrasında elenen isim belli oldu. Yarışmayı kaçıran vatandaşlar, bu gece kimin elendiğini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 00:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 00:28
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