Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

MasterChef kim elendi? sorusu, yarışmanın son bölümünün ardından araştırılmaya başlandı. TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasının 13'üncü eleme gecesinde, Fatma Nur, Gamze, Burak ve Tolga eleme potasındaydı. Eleme oyunları sonrası 4 yarışmacıdan biri yarışmaya veda etti. Şimdi ise elenen ismin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...