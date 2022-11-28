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Haberler Galeri Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Yarışma programının 13'üncü eleme gününde Fatma Nur, Gamze, Tolga ve Burak dörtlüsü eleme potasındaydı. Jüri üyeleri tarafından verilen puanlar sonrasında elenen isim belli oldu. Yarışmayı kaçıran vatandaşlar, bu gece kimin elendiğini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 00:06 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 00:28
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Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

MasterChef kim elendi? sorusu, yarışmanın son bölümünün ardından araştırılmaya başlandı. TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasının 13'üncü eleme gecesinde, Fatma Nur, Gamze, Burak ve Tolga eleme potasındaydı. Eleme oyunları sonrası 4 yarışmacıdan biri yarışmaya veda etti. Şimdi ise elenen ismin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

4 İSİM OYLAMAYA ÇIKTI

Eleme gecesinde ilk etapta şefler tarafından belirlenen mor patatesle en iyi tabağı hazırlayan 4 isim oylamaya çıktı.

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Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

36 puanı toplayan Gamze ile 34 puanı toplayan Burak eleme potasından kurtuldu. Eleme potasında Fatma Nur ile Tolga kaldı.

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Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

MASTERCHEF BUGÜN KİM ELENDİ?

27 Kasım'da yayınlanan MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. 4 yarışmacıdan yüksek puanı alan Gamze ve Burak potadan çıktı. Son olarak Fatma Nur ile Tolga kaldı.

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Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...

Son puanlar sonucunda Tolga 28 puan alırken Fatma Nur 26 puanda kaldı. Buna göre 27 Kasım MasterChef'te elenen isim Fatma Nur oldu.