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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Kalbimde, canımdasın"

Ebru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Kalbimde, canımdasın"

Ünlü manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, akciğer kanseri sebebiyle kaybettiği babası Şükrü Şallı'yı 1. ölüm yıl dönümünde anmayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden babasıyla beraber çektirdiği karelerini paylaşan Şallı duygusal karelere, "Kalbimde, canımdasın … Canım babam" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 17:19
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Ebru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Kalbimde, canımdasın

Model, pilates eğitmeni ve sunucu Ebru Şallı, hemen hemen üç sene boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı sebebiyle oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de toprağa vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ebru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Kalbimde, canımdasın

10 yaşındaki oğlunun ölümünün acısıyla zor günler geçiren Şallı'nın kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı'yı da geçtiğimiz yıl Kasım ayında kaybetmişti.

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Ebru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Kalbimde, canımdasın

Ebru Şallı, şöyle konuşmuştu:

"Babam akciğer kanseriydi maalesef, dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı..."

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Ebru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Kalbimde, canımdasın

"HEP DUA EDİYORDUM, OLURSA ÖYLE OLSUN DİYE"

"Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla."

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Ebru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Kalbimde, canımdasın

BABASINI UNUTMADI

Ebru Şallı, akciğer kanserinden kaybettiği babası Şükrü Şallı'yı 1.ölüm yıl dönümünde unutmadı.