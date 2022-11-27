HaberlerGaleriEbru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Kalbimde, canımdasın"
Ebru Şallı’nın baba acısı dün gibi taze! Ünlü mankenden babasının 1. ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Kalbimde, canımdasın"
Ünlü manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, akciğer kanseri sebebiyle kaybettiği babası Şükrü Şallı'yı 1. ölüm yıl dönümünde anmayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden babasıyla beraber çektirdiği karelerini paylaşan Şallı duygusal karelere, "Kalbimde, canımdasın … Canım babam" notunu düştü.