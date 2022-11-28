İlk soruda elendi ve “0” çekti! İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen yarışmacı…

ATV'de her pazar akşamı yayınlanan 27 KASIM 2022 tarihli Kim Milyoner Olmak İster programı yine tarihi anlara sahne oldu.



Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla bir kez daha adından söz ettiren Milyoner'de Koç Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü okuyan Elif Lara Soğancı isimli yarışmacı ilk soruda büyük şoku yaşadı.

İlk soruda "0" çeken yarışmacı verdiği yanıt ile herkese adeta pes dedirtti. İşte o soru ve yanıtı...