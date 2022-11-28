28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlk soruda elendi ve “0” çekti! İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen yarışmacı…

İlk soruda elendi ve “0” çekti! İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen yarışmacı…

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Samsunlu Elif Lara Soğancı isimli yarışmacı Milyoner tarihine geçti. "Bulunduğu yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen biri ne yapmış olur?" şeklindeki ilk soruda sıfır çekerek "0 TL" elenen yarışmacının verdiği yanıt olay oldu. İşte Milyoner'de şoke eden o anlar ve o sorunun doğru yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.11.2022 01:16 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 01:34
  • 1
  • 173
İlk soruda elendi ve “0” çekti! İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen yarışmacı…

ATV'de her pazar akşamı yayınlanan 27 KASIM 2022 tarihli Kim Milyoner Olmak İster programı yine tarihi anlara sahne oldu.

Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla bir kez daha adından söz ettiren Milyoner'de Koç Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü okuyan Elif Lara Soğancı isimli yarışmacı ilk soruda büyük şoku yaşadı.

İlk soruda "0" çeken yarışmacı verdiği yanıt ile herkese adeta pes dedirtti. İşte o soru ve yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 173
İlk soruda elendi ve “0” çekti! İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen yarışmacı…
  • 3
  • 173
İlk soruda elendi ve “0” çekti! İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen yarışmacı…
  • 4
  • 173
İlk soruda elendi ve “0” çekti! İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen yarışmacı…
  • 5
  • 173
İlk soruda elendi ve “0” çekti! İşte Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen yarışmacı…