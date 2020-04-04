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Son dakika: Efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti!
ABD'li efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti. Lean On Me şarkısıyla adını efsaneler arasında yazdıran 81 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni kalbe bağlı komplikasyonlar olarak açıklanırken, ailesi Withers hakkında yaptığı açıklamada "Dünyayı birleştirmek için çalışan bir kalbi olan münferit adam" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 04.04.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 11:31
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