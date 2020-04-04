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Son dakika: Efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti!

ABD'li efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti. Lean On Me şarkısıyla adını efsaneler arasında yazdıran 81 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni kalbe bağlı komplikasyonlar olarak açıklanırken, ailesi Withers hakkında yaptığı açıklamada "Dünyayı birleştirmek için çalışan bir kalbi olan münferit adam" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 11:31
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Son dakika: Efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti!

ABD'li soul müzik efsanesi Bill Withers, kalbe bağlı komplikasyonlar sebebiyle 81 yaşında Los Angeles'ta yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti!

"Ain't No Sunshine" ve "Lean On Me" gibi efsane şarkılarıyla hafızalara kazınan Bill Withers için ailesi "Dünyayı birleştirmek için çalışan bir kalbi olan münferit adam" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti!

Withers Ailesi'nden yapılan açıklamada, "O, insanlarla dürüstçe konuşur ve onları birbirine bağlardı" cümlesi yer aldı.

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Son dakika: Efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti!

Pürüzsüz bariton vokalleri ve muhteşem soul düzenlemeleriyle bilinen Withers, 1970'li yıllarda yazdığı "Just The Two Of Us", "Lovely Day" ve "Use Me" gibi şarkılarıyla hatırlanıyor.

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Son dakika: Efsane şarkıcı Bill Withers hayatını kaybetti!

1985 yılında kayıt yapmayı bıraksa da Bill Withers'ın şarkıları R&B ve hip-hop tarzları üzerindeki etkisini bugün bile sürdürüyor.
Corona virüsü dünyayı kasıp kavururken, Withers'in meşhur şarkısı "Lean On Me" sözleri nedeniyle ölümcül pandemiye yönelik mücadeleyle özdeşleştirilmişti.