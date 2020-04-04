Serenay Sarıkaya kampa girdi! Haftada 10 saat…

Cem Yılmaz'ın Levent'te bulunan evinde kampa giren Serenay Sarıkaya, şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı filmi için kampa girdi. Arabesk şarkıları söylemek için şan dersleri alan Sarıkaya, sesinin arabeske uygun olmadığı eleştirileri sonrası haftalık ders saatlerini arttırdı. Cem Yılmaz'ın evinde bulunan stüdyoda çalışmalarını sürdüren güzel oyuncunun, set ekibiyle sık sık toplantı yaptığı öğrenildi.