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Serenay Sarıkaya kampa girdi! Haftada 10 saat…

Cem Yılmaz'ın Levent'te bulunan evinde kampa giren Serenay Sarıkaya, şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı filmi için kampa girdi. Arabesk şarkıları söylemek için şan dersleri alan Sarıkaya, sesinin arabeske uygun olmadığı eleştirileri sonrası haftalık ders saatlerini arttırdı. Cem Yılmaz'ın evinde bulunan stüdyoda çalışmalarını sürdüren güzel oyuncunun, set ekibiyle sık sık toplantı yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 12:07
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Serenay Sarıkaya kampa girdi! Haftada 10 saat…

'Acıların Kadını' olarak tanınan ve 1989 yılında kocası tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracak olan Serenay Sarıkaya kampa girdi.

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Serenay Sarıkaya kampa girdi! Haftada 10 saat…

2. Sayfa'nın haberine göre, haziran ayında yapılması planlanan çekimler eylül ayına ertelenirken Sarıkaya da bu süreci şan çalışmalarıyla değerlendirdi.

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Serenay Sarıkaya kampa girdi! Haftada 10 saat…

BERGEN'LE YATIP BERGEN'LE KALKIYOR

Karantina günlerini sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde geçiren Sarıkaya bu süreçte boş durmuyor ve rolüne şöyle hazırlanıyor:

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Serenay Sarıkaya kampa girdi! Haftada 10 saat…

1) 'Sesi arabeske uygun değil' eleştirilerine karşı haftalık 4 saat olan şan dersini 10 saate çıkardı. Özel bir hocadan online ders alıyor.

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Serenay Sarıkaya kampa girdi! Haftada 10 saat…

2) Cem Yılmaz'ın evinin alt katındaki müzik stüdyosunda Bergen'in 'Acıların Kadını', 'Sen Affetsen Ben Affetmem', Yıllar Affetmez' gibi unutulmaz şarkılarını çalışıyor.