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Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç ayrılığı uzun sürmedi! Sevindiren haber geldi
Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç 3,5 yıllık birlikteliklerini ani bir kararla sonlandırmışlardı. Yakınları tarafından nikah masasına oturması beklenen çiftin ayrılığı sevenlerini şoke ederken çiftten sevindiren haber geldi. Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç'un ortak dostları sayesinde yeniden barıştığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 04.04.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 11:18
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