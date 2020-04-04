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Haberler Galeri Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç ayrılığı uzun sürmedi! Sevindiren haber geldi

Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç ayrılığı uzun sürmedi! Sevindiren haber geldi

Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç 3,5 yıllık birlikteliklerini ani bir kararla sonlandırmışlardı. Yakınları tarafından nikah masasına oturması beklenen çiftin ayrılığı sevenlerini şoke ederken çiftten sevindiren haber geldi. Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç'un ortak dostları sayesinde yeniden barıştığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 11:18
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Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç ayrılığı uzun sürmedi! Sevindiren haber geldi

Oğuzhan Koç 8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Zeynep Koçak'tan 2014'te ayrılmış, hiç vakit kaybetmeden Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç ayrılığı uzun sürmedi! Sevindiren haber geldi

Yakınlarının "nikah masasına oturacaklar" dediği sevgililer Ekim 2019'da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu.

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Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç ayrılığı uzun sürmedi! Sevindiren haber geldi

Ne var ki, çiftin ayrılığı uzun sürmedi.

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Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç ayrılığı uzun sürmedi! Sevindiren haber geldi

Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde barıştığı iddia edildi.

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Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç ayrılığı uzun sürmedi! Sevindiren haber geldi

Posta'da yer alan habere göre, sevgililer karantina günlerini birlikte geçirmeye başladı.