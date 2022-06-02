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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver hamlesi! Evini çiçeklere boğdu

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslı Enver ve Önder Öztarhan geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. İddiaya göre kendisinden 11 yaş küçük Enver'e ihanet eden Öztarhan, yeniden barışmak için araya kardeşini dahi soktu. Ancak "Sevdim mi tam severim, sildim mi bir kalemde" diyen güzel oyuncu, sosyetik iş adamının barış isteklerini sürekli geri çeviriyor.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:28
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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver hamlesi! Evini çiçeklere boğdu

Önder Öztarhan ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada takibi bırakması ile ayrıldığı ortaya çıkan Aslı Enver, acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile gitmişti.

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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver hamlesi! Evini çiçeklere boğdu

Tatil dönüşü kameralara yakalanan oyuncu, Öztarhan ile ilgili sorulara yanıt vermiş ayrılıkla ilgili, "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık" demişti.

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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver hamlesi! Evini çiçeklere boğdu

Güzel oyuncuyu annesiyle de tanıştırarak ciddi olduğunu gözler önüne seren sosyetik iş insanı, iddiaya göre kendisinden 11 yaş küçük Aslı Enver'e ihanet etti.

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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver hamlesi! Evini çiçeklere boğdu

Dedikodu kulislerinde kulaktan kulağa yayılan bu ihanet iddiası netlik kazanmazken ikili cephesinden yeni bir haber geldi.

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Önder Öztarhan’dan Aslı Enver hamlesi! Evini çiçeklere boğdu

Aslı Enver'i geri kazanmak için her yolu deneyen Önder Öztarhan, araya ortak dostlarını soktu.