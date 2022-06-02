Önder Öztarhan’dan Aslı Enver hamlesi! Evini çiçeklere boğdu

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslı Enver ve Önder Öztarhan geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. İddiaya göre kendisinden 11 yaş küçük Enver'e ihanet eden Öztarhan, yeniden barışmak için araya kardeşini dahi soktu. Ancak "Sevdim mi tam severim, sildim mi bir kalemde" diyen güzel oyuncu, sosyetik iş adamının barış isteklerini sürekli geri çeviriyor.