Seversin’in Tolga’sı Burak Yörük’ün sevgilisi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Burak Yörük Seversin dizisinde canlandırdığı Tolga karakteriyle ekrana geri döndü. Dizide İlayda Alişan ile başrolü paylaşan Yörük, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Yörük'ün sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Seversin'in yıldızı Burak Yörük'ün fenomen sevgilisi...