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Seversin’in Tolga’sı Burak Yörük’ün sevgilisi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Burak Yörük Seversin dizisinde canlandırdığı Tolga karakteriyle ekrana geri döndü. Dizide İlayda Alişan ile başrolü paylaşan Yörük, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Yörük'ün sevgilisi ise herkesi şaşırttı. İşte Seversin'in yıldızı Burak Yörük'ün fenomen sevgilisi...

Giriş Tarihi: 01.06.2022 17:18
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Seversin’in Tolga’sı Burak Yörük’ün sevgilisi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Seversin dizisinde canlandırdığı Tolga karakteriyle ekrana geri dönen Burak Yörük, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Seversin’in Tolga’sı Burak Yörük’ün sevgilisi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Yörük'ün sevgilisi ünlü fenomen çıktı.

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Seversin’in Tolga’sı Burak Yörük’ün sevgilisi şaşırttı! Bakın kim çıktı

İşte Burak Yörük başta olmak üzere ünlü isimlerin hayat arkadaşları...

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Seversin’in Tolga’sı Burak Yörük’ün sevgilisi şaşırttı! Bakın kim çıktı

POLEN EMRE VE EŞİ VOLEYBOLCU MERT TETİK

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Seversin’in Tolga’sı Burak Yörük’ün sevgilisi şaşırttı! Bakın kim çıktı