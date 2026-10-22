Belen, paylaşımında ayrıca, açıklamasını silmediği takdirde Instagram hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini ileri sürdü. Ancak bu tehdidin kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Didem Belen'in açıklamalarının ardından Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şef, iddialara doğrudan yanıt vermek yerine Mevlana temalı bir videonun altına sevgi, nezaket ve vazgeçmek üzerine bir not yazdı.

Sivrioğlu'nun paylaşımında, "Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zarafetle vazgeçtiğin" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Sivrioğlu'nun Belen'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şefin aldatılma ve tehdit iddialarına ilişkin doğrudan bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.