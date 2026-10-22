-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Didem Belen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Aldatıldığını ve paylaşımını silmemesi halinde hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini öne süren Belen'in açıklamalarının ardından ünlü şeften imalı bir paylaşım geldi.

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti 1

MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

İki çocuk babası olan ünlü şef, 2021 yılında eşi Aslı Sencer'den boşandı. Sivrioğlu, 2025 yılında ise Talya Didem Belen ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti 2

İlişkilerinin ilk döneminde konuşan Sivrioğlu, bu birlikteliğin sıradan bir ilişki olmadığını belirterek ciddi düşündüğünü ifade etmişti. Çiftin ilişkisi, Aralık 2025'te Erzurum Palandöken'de gerçekleşen evlilik teklifiyle yeni bir aşamaya taşındı.

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti 3

Bir dönem sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırmaları ayrılık iddialarına yol açtı. Ancak ikilinin daha sonra yakın arkadaşlarının düğününe el ele katılması, ilişkilerine devam ettikleri şeklinde yorumlandı.

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti 4

DİDEM BELEN'DEN ALDATILMA İDDİASI

Çiftin ilişkisiyle ilgili son gelişme, Didem Belen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Belen, birlikteliklerinin sona erdiğini duyururken ayrılığın nedenine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Daha önce de benzer iddialarla gündeme gelen durumların ilişkilerinin bitmesine neden olduğunu öne süren Belen, "Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti 5

Belen, paylaşımında ''Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor. Kim olduğunu benim açıklamama gerek yok ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a Şükürler olsun'' ifadelerini kullandı.

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti 6

Belen, paylaşımında ayrıca, açıklamasını silmediği takdirde Instagram hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini ileri sürdü. Ancak bu tehdidin kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti 7

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN MANİDAR PAYLAŞIM

Didem Belen'in açıklamalarının ardından Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şef, iddialara doğrudan yanıt vermek yerine Mevlana temalı bir videonun altına sevgi, nezaket ve vazgeçmek üzerine bir not yazdı.

Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti 8

Sivrioğlu'nun paylaşımında, "Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zarafetle vazgeçtiğin" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Sivrioğlu'nun Belen'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şefin aldatılma ve tehdit iddialarına ilişkin doğrudan bir açıklama yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak
Sonraki Galeri
Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin