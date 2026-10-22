Aldatılma iddiasıyla gündeme gelmişti! Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı dikkat çekti
Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Didem Belen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Aldatıldığını ve paylaşımını silmemesi halinde hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini öne süren Belen'in açıklamalarının ardından ünlü şeften imalı bir paylaşım geldi.
MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
İki çocuk babası olan ünlü şef, 2021 yılında eşi Aslı Sencer'den boşandı. Sivrioğlu, 2025 yılında ise Talya Didem Belen ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.
İlişkilerinin ilk döneminde konuşan Sivrioğlu, bu birlikteliğin sıradan bir ilişki olmadığını belirterek ciddi düşündüğünü ifade etmişti. Çiftin ilişkisi, Aralık 2025'te Erzurum Palandöken'de gerçekleşen evlilik teklifiyle yeni bir aşamaya taşındı.
Bir dönem sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırmaları ayrılık iddialarına yol açtı. Ancak ikilinin daha sonra yakın arkadaşlarının düğününe el ele katılması, ilişkilerine devam ettikleri şeklinde yorumlandı.
DİDEM BELEN'DEN ALDATILMA İDDİASI
Çiftin ilişkisiyle ilgili son gelişme, Didem Belen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Belen, birlikteliklerinin sona erdiğini duyururken ayrılığın nedenine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Daha önce de benzer iddialarla gündeme gelen durumların ilişkilerinin bitmesine neden olduğunu öne süren Belen, "Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Belen, paylaşımında ''Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor. Kim olduğunu benim açıklamama gerek yok ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a Şükürler olsun'' ifadelerini kullandı.