Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan Ebrar Alya Demirbilek, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Oyunculuk kariyerini sürdüren Demirbilek, televizyon dünyasını yakından takip ettiğini belirterek son dönemde ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'u izlediğini açıkladı.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, dikkat çeken hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Yüsra Geyik ve Öykü Gürman gibi isimleri bir araya getiren dizi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan çocuk yıldızlardan Ebrar Alya Demirbilek de yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Programda sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınan Demirbilek, küçük yaşlarda elde ettiği popülerliğin ardından oyunculuk kariyerine devam etti.

Çocuktan Al Haberi, Çakıl Bebek olarak tanınan Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi isimlerin yanı sıra Ebrar Alya Demirbilek'in de geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Küçük yaşlarda ekranlarla tanışan Demirbilek, ilerleyen yıllarda oyunculuk kariyerini sürdürerek televizyon dünyasındaki yerini korudu.