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Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan Ebrar Alya Demirbilek, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Oyunculuk kariyerini sürdüren Demirbilek, televizyon dünyasını yakından takip ettiğini belirterek son dönemde ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'u izlediğini açıkladı.

Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, dikkat çeken hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması 2

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Yüsra Geyik ve Öykü Gürman gibi isimleri bir araya getiren dizi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması 3

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan çocuk yıldızlardan Ebrar Alya Demirbilek de yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Programda sevimli tavırlarıyla hafızalara kazınan Demirbilek, küçük yaşlarda elde ettiği popülerliğin ardından oyunculuk kariyerine devam etti.

Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması 4

Çocuktan Al Haberi, Çakıl Bebek olarak tanınan Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi isimlerin yanı sıra Ebrar Alya Demirbilek'in de geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Küçük yaşlarda ekranlarla tanışan Demirbilek, ilerleyen yıllarda oyunculuk kariyerini sürdürerek televizyon dünyasındaki yerini korudu.

Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması 5

Şimdilerde genç bir kız olan Ebrar Alya Demirbilek, yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekiyor.

Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması 6

Şimdilerde genç bir kız olan Ebrar Alya Demirbilek, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Son olarak katıldığı bir etkinlikte görüntülenen genç oyuncu, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Televizyon dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Demirbilek, şu sıralar ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'u izlediğini açıkladı.

Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması 7

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN HAYRANIYMIŞ

Genç oyuncu, "Tüm dizileri takip etmeye çalışıyorum ama şu aralar Altı Üstü İstanbul'u izliyorum" sözleriyle diziye olan ilgisini dile getirdi.

Son hali şaşırttı! Ebrar Demirbilek'ten Altı Üstü İstanbul açıklaması 8

GÜZELLİĞİNİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Öte yandan, etkinliğe annesiyle katılan Ebrar Alya Demirbilek, birlikte verdiği pozla da ilgi gördü. Anne-kızın benzerliği gözlerden kaçmazken Demirbilek'in güzelliğini kimden aldığı da belli oldu.

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