Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak

ATV'nin yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği; senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam altıncı bölümüyle ekrana geliyor.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, merakla beklenen 6. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

6. BÖLÜM Emir'in doğum gününde yaşananlar herkesi şok ederken Ceyhun ile Kenan kendilerini bir hesaplaşmanın ortasında bulur. Kenan'ın Leyla konusunda giderek kontrolünü kaybetmesi, Hanzade'nin evliliğine dair korkularını büyütür. GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 6. BÖLÜM SON FRAGMANI

Parti sırasında yaşanan bir felaket tüm aileyi derinden sarsarken Leyla'ya beklenmedik bir yardım eli uzanır. Bu sırada Ceyhun'un Leyla'ya gösterdiği ilgi, Adana'da kulaktan kulağa yayılmaya başlar.

Suzi'nin konaktaki varlığı Kenan'ın giderek gözüne batmaya başlar. Oğlunu oyalamakta zorlanmaya başlayan Celadet ise Suzi'yi hafife aldığını anlar. Bu sırada geçmişten bir yüz, Ceyhun'un kapısını çalar.