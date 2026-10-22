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Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği; senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yarın akşam altıncı bölümüyle ekrana geliyor.

Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak 1

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, merakla beklenen 6. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak 2

6. BÖLÜM

Emir'in doğum gününde yaşananlar herkesi şok ederken Ceyhun ile Kenan kendilerini bir hesaplaşmanın ortasında bulur. Kenan'ın Leyla konusunda giderek kontrolünü kaybetmesi, Hanzade'nin evliliğine dair korkularını büyütür.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 6. BÖLÜM SON FRAGMANI
Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak 3

Parti sırasında yaşanan bir felaket tüm aileyi derinden sarsarken Leyla'ya beklenmedik bir yardım eli uzanır. Bu sırada Ceyhun'un Leyla'ya gösterdiği ilgi, Adana'da kulaktan kulağa yayılmaya başlar.

Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak 4

Suzi'nin konaktaki varlığı Kenan'ın giderek gözüne batmaya başlar. Oğlunu oyalamakta zorlanmaya başlayan Celadet ise Suzi'yi hafife aldığını anlar. Bu sırada geçmişten bir yüz, Ceyhun'un kapısını çalar.

Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak 5

Eve gelen bir haber Kozan ailesini derinden sarsarken Kenan, herkesin kaderini değiştirecek bir karar alır.

Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak 6

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümleriyle her perşembe akşamı ATV'de.

Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla krizi büyüyor! Kenan’ın kararı aileyi sarsacak 7

Oyuncular: Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar), Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan).

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