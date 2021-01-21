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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Soluk değil kellesini alırım" Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı! Nesiller adını haykıracak... "Soluk değil kellesini alırım" Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı! Nesiller adını haykıracak...
Atv ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, 42. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Kuruluş Osman son bölümde; Nikola'nın beklediği orduyu önlemeye çalışan Osman Bey ve Alpleri büyük mücadele veriyor. Haçlı ordusunu bir araya getirmek isteyen Nikola'nın amacı Osman Bey'in planlarını alt üst etmektir. Kuruluş Osman 42. son bölümde; Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacağı merak ediliyordu. Yaşadığı hüznü içine atan Bala Hatun olacakları izliyor. İşte, Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 00:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 00:14
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Kuruluş Osman 42. son bölümde; Osman Bey'in verdiği mücadele sonrasında Nikola yeni hamlesini hayata geçiriyor. Osman Bey ise Nikola'ya desteğe gelen Haçlı ordusunu durdurmak için son kozunu oynuyor. Bala Hatun ise Osman Bey'in ikinci eş isteği üzerine büyük şok yaşamıştır. İşte, Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Atv ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.
Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder.
Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.