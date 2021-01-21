"Soluk değil kellesini alırım" Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı! Nesiller adını haykıracak...

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Kuruluş Osman 42. son bölümde; Osman Bey'in verdiği mücadele sonrasında Nikola yeni hamlesini hayata geçiriyor. Osman Bey ise Nikola'ya desteğe gelen Haçlı ordusunu durdurmak için son kozunu oynuyor. Bala Hatun ise Osman Bey'in ikinci eş isteği üzerine büyük şok yaşamıştır. İşte, Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı...