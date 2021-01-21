Seren Serengil isyan etti: Ölmemi istiyorlar

Hızla kilo veren ve 34 bedenin altına düştüğünü söyleyen Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklaması yapmıştı. Ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Serengil, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mustafa Tohma ile Palandöken tatiline gidince eleştirilerin hedefi oldu. Takipçilerinden "Bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" yorumları alan Serengil, gelen eleştirilere isyan etti.