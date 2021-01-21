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Seren Serengil isyan etti: Ölmemi istiyorlar

Hızla kilo veren ve 34 bedenin altına düştüğünü söyleyen Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklaması yapmıştı. Ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Serengil, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mustafa Tohma ile Palandöken tatiline gidince eleştirilerin hedefi oldu. Takipçilerinden "Bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" yorumları alan Serengil, gelen eleştirilere isyan etti.

Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 09:17
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Seren Serengil isyan etti: Ölmemi istiyorlar

70 kilodan 46 kiloya düşen ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklaması yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Mustafa Tohma ile gittiği Palandöken tatilinden paylaştığı kayak fotoğraflarıyla bir hayli eleştiri almıştı.

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Seren Serengil isyan etti: Ölmemi istiyorlar

Önceki gün Tohma ile alışveriş sonrası Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Seren Serengil, "Birçok insan hastalığınıza rağmen çıktığınız tatili eleştirdi. Neler söylemek isterseniz?" sorusuna yanıt verdi.

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Seren Serengil isyan etti: Ölmemi istiyorlar

"HASTALIĞIM GEÇİYOR"

"İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim" diyen Serengil, "Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Şuan zaten hastalığım geçiyor. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum yiyorum. İnsanları anlamıyorum gerçekten" cevabını verdi.

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Seren Serengil isyan etti: Ölmemi istiyorlar

"Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diye açıklama yaparak sevenlerini korkutan Seren Serengil, Instagram hesabından verdiği pozlarla gündem olmuştu.

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Seren Serengil isyan etti: Ölmemi istiyorlar

"BU KADAR HALSİZKEN NASIL KAYABİLİYORSUNUZ?"

Seren Serengil'in takipçisi "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam dediniz bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" dedi. Serengil'in verdiği yanıt ise olay oldu.