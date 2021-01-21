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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Seren Serengil isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Hızla kilo veren ve 34 bedenin altına düştüğünü söyleyen Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklaması yapmıştı. Ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Serengil, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mustafa Tohma ile Palandöken tatiline gidince eleştirilerin hedefi oldu. Takipçilerinden "Bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" yorumları alan Serengil, gelen eleştirilere isyan etti.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 09:17
70 kilodan 46 kiloya düşen ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklaması yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Mustafa Tohma ile gittiği Palandöken tatilinden paylaştığı kayak fotoğraflarıyla bir hayli eleştiri almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önceki gün Tohma ile alışveriş sonrası Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Seren Serengil, "Birçok insan hastalığınıza rağmen çıktığınız tatili eleştirdi. Neler söylemek isterseniz?" sorusuna yanıt verdi.
"HASTALIĞIM GEÇİYOR"
"İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim" diyen Serengil, "Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Şuan zaten hastalığım geçiyor. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum yiyorum. İnsanları anlamıyorum gerçekten" cevabını verdi.
"Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diye açıklama yaparak sevenlerini korkutan Seren Serengil, Instagram hesabından verdiği pozlarla gündem olmuştu.
"BU KADAR HALSİZKEN NASIL KAYABİLİYORSUNUZ?"
Seren Serengil'in takipçisi "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam dediniz bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" dedi. Serengil'in verdiği yanıt ise olay oldu.