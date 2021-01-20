La Casa Papel hayranlarına müjde; Başka diziyle geliyorlar! İşte merak edilen o yapım...

Üç kadın bu çılgın ve kaotik yolculukta her türlü tehlikeye birlikte göğüs gerer ve her saniyelerini sanki son anlarıymış gibi yaşar. Bu süreçte dostluklarını da perçinleyen kadınlar birlikteyken daha güçlü olduklarını ve hayatlarının kontrolünü tekrar kazanmak için daha fazla seçenekleri olduğunu keşfeder.