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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri La Casa Papel hayranlarına müjde; Başka diziyle geliyorlar! İşte merak edilen o yapım... La Casa Papel hayranlarına müjde; Başka diziyle geliyorlar! İşte merak edilen o yapım...
Netflix'te yayınlanan bölümleriyle adından söz ettiren La Casa De Papel'in yapımcıları yeni macerayla izleyicilerin karşısına çıkacak. İspanyol yapımcı Alex Pina yeni dizisi Sky Rojo ile adından söz ettirecek. Netlix'te yayınlanacak dizi 19 Mart tarihinde yayın hayatına merhaba diyecek. Merakla beklenen dizi hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 23:50 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 23:50
Netflix ekranlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yapımcılarından bomba bir dizi daha geliyor. Dizinin yapımcısı Alex Pina tarafından sezona iddialı giriş yapmaya hazırlanan dizi gündeme düşüyor. Sky Rojo adlı diziden yeni bir fragman yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 19 Mart olarak açıklandı. Büyük merak uyandıran dizinin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
La Casa De Papel dizisinin yaratıcısı olan Álex Pina yine iddialı bir yapımla izleyici karşısına gelmeye hazırlanıyor. Sky Rojo adlı diziden yeni bir fragman yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 19 Mart olarak açıklandı.
İki sezonluk onayı alan dizinin bölümleri yaklaşık 25 dakika civarında sürecek. Dizinin kadrosunda Verónica Sánchez (Coral), Lali Espósito (Wendy), Yany Prado (Gina), Asier Etxeandia (Romeo), Miguel Ángel Silvestre (Moisés), Enric Auquer (Christian), Maia Dunne (Clara) ve Chloe Dunne (Lola) gibi isimler yer alıyor.
SKY ROJO KONUSU
Coral, Wendy ve Gina özgürlüklerine kavuşmak için Gelinler Kulübü'nden kaçar. Ancak muhabbet tellalları Romeo ile adamları Moises ve Christian onları yakalamaya kararlıdır.
Üç kadın bu çılgın ve kaotik yolculukta her türlü tehlikeye birlikte göğüs gerer ve her saniyelerini sanki son anlarıymış gibi yaşar. Bu süreçte dostluklarını da perçinleyen kadınlar birlikteyken daha güçlü olduklarını ve hayatlarının kontrolünü tekrar kazanmak için daha fazla seçenekleri olduğunu keşfeder.