Oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!

Oyuncu Merve Oflaz'ın Bebek'te park ettiği aracı saldırıya uğradı. Aracının cam tavanının kırıldığını ve bazı bölümlerine darbe aldığını gören Oflaz, soluğu polis merkezinde aldı. Merve Oflaz, şüphelendiği birinin olmadığını söyleyip aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini istedi. Emniyet güçleri saldırganı bulmak için kamera görüntülerini incelemek üzere çalışma başlattı.