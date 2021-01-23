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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Oyuncu Merve Oflaz saldırıya uğradı!
Oyuncu Merve Oflaz'ın Bebek'te park ettiği aracı saldırıya uğradı. Aracının cam tavanının kırıldığını ve bazı bölümlerine darbe aldığını gören Oflaz, soluğu polis merkezinde aldı. Merve Oflaz, şüphelendiği birinin olmadığını söyleyip aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini istedi. Emniyet güçleri saldırganı bulmak için kamera görüntülerini incelemek üzere çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:46
Ünlü oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu, aracına bineceği sırada şoke oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izleri olduğunu gören Oflaz, polis merkezine giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA AÇILDI
Oflaz, polis merkezinde verdiği ifadede meydana gelen maddi hasarın tam olarak değerini bilmediğini, şüphelendiği birinin de olmadığını kaydetti.
Aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini isteyen ünlü oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri ise cadde üzerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı.