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Haberler Galeri Soho House’un kampanyasına Hatice Şendil’den sert tepki: Sizin yardımınız batsın

Soho House’un kampanyasına Hatice Şendil’den sert tepki: Sizin yardımınız batsın

10 ilde ağır yıkıma neden olan depremlerin ardından yerli ve yabancı şirketler depremzedeler için yardıma koştu. Soho House'un düzenlediği kampanyaya ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Köfte ve mantıdan oluşan menüden elde edilecek gelirin 1 eurosunu depremzedelere göndereceğini açıklaya şirketin "Sizi sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet ediyoruz" sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncu Hatice Şendil öfkesini şu sözlerle dile getirdi. "Yardımınız batsın" diyen Şendil, "Şimdi bu mantıyı yer miyiz? Soho'ya bir daha gider miyiz?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:49
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Soho House’un kampanyasına Hatice Şendil’den sert tepki: Sizin yardımınız batsın

Ünlü-ünsüz binlerce kişi, depremin ardından 10 şehre koşup elinden gelen desteği vermişti. Yerli-yabancı şirketler yardım yarışına girerken Soho House'un "Gelin sıcak çay eşliğinde depremzedelere bere örelim" çağrısı ile 'köfte yiyenlerin hesabından 1 Euro yardıma aktarılacak' kampanyasına tepkiler dinmiyor.

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Soho House’un kampanyasına Hatice Şendil’den sert tepki: Sizin yardımınız batsın

Nick Jones'un kurucusu olduğu, dünyanın en gözde şehirlerinde, üyelere özel hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un İstanbul şubesinden skandal kampanya! Kulübün, depremzedelere yardım için üyelerine duyurduğu kampanya herkesi şaşkına çevirdi.

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Soho House’un kampanyasına Hatice Şendil’den sert tepki: Sizin yardımınız batsın

Kulüp, "Türkiye İçin Destek' menüsü hazırlamış. Köfte ve mantıdan oluşan mönüden elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecekmiş! Bu aymazlıkla da kalmayan kulüp, üyelerine bir de çağrıda bulunmuş; "Sizi sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet ediyoruz." demişti.

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Soho House’un kampanyasına Hatice Şendil’den sert tepki: Sizin yardımınız batsın

Yapılan kampanyaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Soho House’un kampanyasına Hatice Şendil’den sert tepki: Sizin yardımınız batsın

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, oyuncu Hatice Şendil öfkesini şu sözlerle dile getirdi: