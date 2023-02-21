Soho House’un kampanyasına Hatice Şendil’den sert tepki: Sizin yardımınız batsın

10 ilde ağır yıkıma neden olan depremlerin ardından yerli ve yabancı şirketler depremzedeler için yardıma koştu. Soho House'un düzenlediği kampanyaya ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Köfte ve mantıdan oluşan menüden elde edilecek gelirin 1 eurosunu depremzedelere göndereceğini açıklaya şirketin "Sizi sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet ediyoruz" sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncu Hatice Şendil öfkesini şu sözlerle dile getirdi. "Yardımınız batsın" diyen Şendil, "Şimdi bu mantıyı yer miyiz? Soho'ya bir daha gider miyiz?" ifadelerini kullandı.