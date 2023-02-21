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Demet Akalın çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunların ellerini keseceksin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken tüm ülke depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bölgeye çadır ve konteyner ev yardımı yağarken dolandırıcıların da bunu fırsata çevirmeye çalıştı. İlk günden bu yana deprem bölgesine yardım yapan Demet Akalın, 6 kişilik bir ailenin dolandırıldığı yönündeki haberler üzerine açtı ağzını yumdu gözünü.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 12:11
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Demet Akalın çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunların ellerini keseceksin

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.

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Demet Akalın çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunların ellerini keseceksin

Asrın felaketi sonrası 6 kişilik bir ailenin dolandırıldığı yönündeki haberler üzerine Akalın, Instagram hesabından isyan etti.

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Demet Akalın çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunların ellerini keseceksin

Dolandırıcıların "Konteynır evi 60 bin TL yerine 25 bin TL'ye satalım, size de yardımımız dokusun" diyerek depremzedelerin ellerindeki parayı çaldığını öğrenen Demet Akalın hırsızlara açtı ağzını yumdu gözünü...

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Demet Akalın çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunların ellerini keseceksin

Demet Akalın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşımla, "Ya Allah belanızı versin! İnsanlar kandırmak ne ya! Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini!" sitem etti.

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Demet Akalın çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunların ellerini keseceksin

Öte yandan asrın felaketinin ilk gününden beri depremzedeler için çalışan Demet Akalın bir kez daha gönülleri fethetti.