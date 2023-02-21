Demet Akalın çılgına döndü! Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunların ellerini keseceksin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken tüm ülke depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bölgeye çadır ve konteyner ev yardımı yağarken dolandırıcıların da bunu fırsata çevirmeye çalıştı. İlk günden bu yana deprem bölgesine yardım yapan Demet Akalın, 6 kişilik bir ailenin dolandırıldığı yönündeki haberler üzerine açtı ağzını yumdu gözünü.