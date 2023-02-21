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Depremde yakınlarını kaybeden Didem Uzel: Acısı sızısı şoku bitmiyor

10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Birçok ünlü isim depremzedeler için seferber olurken 1999'da yaşanan Gölcük depreminde birçok yakınını kaybeden Didem Uzel yaşadığı süreci anlattı. Ünlü oyuncu "Nasıl bir acı olduğunu çok iyi biliyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 10:08
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Depremde yakınlarını kaybeden Didem Uzel: Acısı sızısı şoku bitmiyor

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin üzerinden 15 gün geçti. Türkiye tek yürek oldu, birlik beraberlik içinde büyük seferberlik ruhuyla depremzedelerin yanına koşup destek verdi.

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Depremde yakınlarını kaybeden Didem Uzel: Acısı sızısı şoku bitmiyor

"ACISI, SIZISI, ŞOKU, AÇTIĞI YARALAR KAPANMIYOR"

24 yıl önce yaşanan Gölcük depreminde Adapazarı'nda yaşayıp ailesinden birçok kişiyi kaybeden oyuncu manken Didem Uzel ise, o acıyı yaşayan ve sonraki sürece tanıklık eden biri olarak, duygularını şöyle anlattı:

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Depremde yakınlarını kaybeden Didem Uzel: Acısı sızısı şoku bitmiyor

"Gölcük depremini yaşayan ve çok fazla akraba, eş dost kaybeden ve babamlar da dahil evini bırakıp giden o süreci yaşayan biriyim. İnanın bana canlarım hiçbir zaman normalleşemiyorsunuz..."

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Depremde yakınlarını kaybeden Didem Uzel: Acısı sızısı şoku bitmiyor

"Acısı, sızısı, şoku, açtığı yaralar kapanmıyor bitmiyor. Unutulmuyor. Ama ne var ki hayatta kalanlar tutunmaya çalışıyor ve nefes alıp yaşamaya devam ediyor."

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Depremde yakınlarını kaybeden Didem Uzel: Acısı sızısı şoku bitmiyor

"Hatta dersler aldığımızı düşünüp kararlar bile alıyoruz ve sonra çoğunu unutuyoruz."