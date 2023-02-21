Depremde yakınlarını kaybeden Didem Uzel: Acısı sızısı şoku bitmiyor

10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem felaketi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Birçok ünlü isim depremzedeler için seferber olurken 1999'da yaşanan Gölcük depreminde birçok yakınını kaybeden Didem Uzel yaşadığı süreci anlattı. Ünlü oyuncu "Nasıl bir acı olduğunu çok iyi biliyorum" diyerek duygularını dile getirdi.