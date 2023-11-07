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Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman'da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 8 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 135. Bölümünde Osman Bey; Moğollarla karşı karşıya gelirken, Üstat Gera ise Söğüt'ü ateşe verecektir.
Giriş Tarihi: 07.11.2023 13:46Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 13:50