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Haberler Galeri Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman'da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman'da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 8 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 135. Bölümünde Osman Bey; Moğollarla karşı karşıya gelirken, Üstat Gera ise Söğüt'ü ateşe verecektir.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 13:50
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Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman’da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

135.Bölüm:

OSMAN BEY'İN MOĞOLLAR'A KARŞI PLANI NEDİR?

Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey'in Moğollar'a karşı aklında ne vardır?

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Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman’da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

OSMAN BEY, ÇALINAN HAZİNENİN ARDINDAN VERGİYİ NASIL ÖDEYECEKTİR?

Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?

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Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman’da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

HATUNLAR ARASINDA İŞLER KARIŞIYOR!

Yakup Bey'ler Yenişehir baskınını duyup geçmiş olsun ziyaretine gelirler. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a diş göstermeye devam eder. Bala Hatun'un sohbete dahil oluşuyla mesele bambaşka bir yere gider. Hatunlar arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?

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Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman’da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

SAADET HATUN'UN YENİ HEDEFİ: HOLOFİRA!

Saadet Hatun gözünü Holofira'ya dikmiştir. Holofira'yı Mehmet'le evlendirip Orhan'a bir darbe vurmayı planlamaktadır. Mehmet ve Holofira'yı hangi bahaneyle yan yana getirecektir?

Holofira'yı uç pazarda gören Malhun Hatun ve Orhan Bey'in tepkisi ne olacaktır?

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Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman’da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

SAADET HATUN AMACINA ULAŞABİLECEK Mİ?

Saadet Hatun, Gonca'yı, Söğüt'e Bala Hatun'u ziyarete gönderir. Saadet Hatun'un amacı nedir?