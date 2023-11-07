Söğüt’te büyük tehlike! Kuruluş Osman’da Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

OSMAN BEY, ÇALINAN HAZİNENİN ARDINDAN VERGİYİ NASIL ÖDEYECEKTİR?

Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?