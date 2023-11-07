Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişme! "Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!"

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanacak 44. bölümüyle yine ekranda fırtınalar estirecek. "Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölümde, aileyi derinden sarsan gelişmeler yaşanacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 13:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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