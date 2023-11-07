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Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişme! "Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!"

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanacak 44. bölümüyle yine ekranda fırtınalar estirecek. "Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölümde, aileyi derinden sarsan gelişmeler yaşanacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 13:16
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişme! Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!

44.Bölüm:

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişme! Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!

Ancak Komer de oturup beklemeyecektir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişme! Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!

Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişme! Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişme! Savaşı onlar başlattı ama ben bitireceğim!

Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.