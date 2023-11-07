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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı: Bu kadarına sessiz kalamayacağım

2005'te görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Şener ve İbrahim Kutluay olaylı şekilde boşandı. Ayrılık sonrası sık sık karşı karşıya gelen eski eşler, Şener'in açıklamalarıyla yeniden gündeme oturdu. Katıldığı programda eski eşini hedef alan Şener, "Bu kadarına sessiz kalamayacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 16:51
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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı: Bu kadarına sessiz kalamayacağım

46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, açtı ağzını yumdu gözünü...

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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı: Bu kadarına sessiz kalamayacağım

Kutluay'ın "Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor" sözlerine tepki gösteren Demet Şener "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor.

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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı: Bu kadarına sessiz kalamayacağım

Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedi.

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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı: Bu kadarına sessiz kalamayacağım

"Bunun protokolde yazması mı gerekir oğlum gel neyse yaparız demesi lazım. Git annen yapsın git annen alsın, ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım "diyen Demet Şener eski eşine sert çıktı.

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Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı: Bu kadarına sessiz kalamayacağım

Olaylı ayrılık sürecinin ardından anlaşmalı olarak ayrılan ikilinin yaptığı protokolde İbrahim Kutluay'ın çocuklarının sağlık giderlerini de ödemesi yer alıyordu. İddiaya göre İbrahim Kutluay, oğlu Ömer'in 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş teli ücretini ödemedi.