07 Kasım 2023, Salı
Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’ı hedef aldı: Bu kadarına sessiz kalamayacağım
2005'te görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Şener ve İbrahim Kutluay olaylı şekilde boşandı. Ayrılık sonrası sık sık karşı karşıya gelen eski eşler, Şener'in açıklamalarıyla yeniden gündeme oturdu. Katıldığı programda eski eşini hedef alan Şener, "Bu kadarına sessiz kalamayacağım" dedi.
Giriş Tarihi: 07.11.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 16:51
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