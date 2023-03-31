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Skandal görüntüler sonrası Selami Şahin’e dostları sahip çıktı: Şaka yapmıştır...

Selami Şahin'in Etiler'de yaşayan kadınları rahatsız ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü bir alışveriş merkezinin önünü mesken tutan 74 yaşındaki şarkıcının ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından pek çok kadın aynı durumu yaşadığını açıkladı. Selami Şahin cephesinden yalanlama gelirken dostları ünlü sanatçıya sahip çıktı.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:38
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Skandal görüntüler sonrası Selami Şahin’e dostları sahip çıktı: Şaka yapmıştır...

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili haberler olay oldu. Menajerinin iddiaları reddetmesinin ardından sosyal medyadan ihbar yağarken sanatçı dostları Şahin'e sahip çıktı.

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Skandal görüntüler sonrası Selami Şahin’e dostları sahip çıktı: Şaka yapmıştır...

MEHMET ALİ ERBİL: KENDİSİ ETİLER MUHTARIDIR

"Şaka yapmıştır ya… Çok güzel ve şakacı bir insandır kendisi. Etiler'in muhtarıdır o ve ben şaka olduğunu düşünüyorum."

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Skandal görüntüler sonrası Selami Şahin’e dostları sahip çıktı: Şaka yapmıştır...

MUAZZEZ ERSOY: ŞAKA YAPMIŞTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM

"Ben Selami haberini görünce şaka yapmıştır diye düşündüm. Çünkü çok espritüel ve hayat dolu biridir. Herhangi bir hastalığı olduğunu ben hiç duymadım."

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Skandal görüntüler sonrası Selami Şahin’e dostları sahip çıktı: Şaka yapmıştır...

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Coşkun Sabah da Selami Şahin'le ilgili açıklamalarda bulundu.

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Skandal görüntüler sonrası Selami Şahin’e dostları sahip çıktı: Şaka yapmıştır...

"HAKSIZLIK YAPMASINLAR"

Coşkun Sabah, muhabirlerin "Selami Şahin ile yakın arkadaşsınız. Geçtiğimiz günlerde hakkında haberler çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi: