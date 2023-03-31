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Skandal görüntüler sonrası Selami Şahin’e dostları sahip çıktı: Şaka yapmıştır...
Selami Şahin'in Etiler'de yaşayan kadınları rahatsız ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü bir alışveriş merkezinin önünü mesken tutan 74 yaşındaki şarkıcının ellerini bırakmadığı kadınları garip tekliflerle ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından pek çok kadın aynı durumu yaşadığını açıkladı. Selami Şahin cephesinden yalanlama gelirken dostları ünlü sanatçıya sahip çıktı.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:38Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:38