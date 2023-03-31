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Hande Erçel ve Hakan Sabancı mart ayını uçarak geçirdi! Son paylaşımları olay oldu
Aşklarını bir süre gözlerden uzak yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele kameralar karşısına çıkarak birlikteliklerini ilan etmişti. 3 Mart'ta çıktıkları Paris tatilinden sonra Finlandiya ve Danimarka'ya giden çift mart ayını uçarak geçirdi. 20 bin kilometreden fazla yol yapan çiçeği burnunda çiftin son durağı Milano oldu. İkilinin yaptığı tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:02Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:02