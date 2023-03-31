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Hande Erçel ve Hakan Sabancı mart ayını uçarak geçirdi! Son paylaşımları olay oldu

Aşklarını bir süre gözlerden uzak yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele kameralar karşısına çıkarak birlikteliklerini ilan etmişti. 3 Mart'ta çıktıkları Paris tatilinden sonra Finlandiya ve Danimarka'ya giden çift mart ayını uçarak geçirdi. 20 bin kilometreden fazla yol yapan çiçeği burnunda çiftin son durağı Milano oldu. İkilinin yaptığı tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:02
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı mart ayını uçarak geçirdi! Son paylaşımları olay oldu

Son dönemin en gözde çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kasım 2022'de başlayan ilişkilerini Mart ayına kadar gizli saklı yaşadı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı mart ayını uçarak geçirdi! Son paylaşımları olay oldu

3 Mart'ta gittikleri Paris'ten 6 Mart'ta dönerken İstanbul Havalimanı'nda objektifler karşısına geçen ünlü çift, ilişkiyi de böylece itiraf etti. Güzel oyuncu ile sosyetik playboy, ardından gittikleri Finlandiya tatili dönüşü yine havalimanında bu kez el ele poz verdi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı mart ayını uçarak geçirdi! Son paylaşımları olay oldu

13 Mart'ta da Kuzey Işıkları'nı izledikleri Finlandiya'dan dönen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, geçtiğimiz gün ise rotalarını Danimarka'ya çevirdi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı mart ayını uçarak geçirdi! Son paylaşımları olay oldu

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin konserini izleyen ünlü çift, öncesinde ise sadece 48 kişiye hizmet veren Michelin yıldızlı Alchemist adlı restoranda yemek yedi.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı mart ayını uçarak geçirdi! Son paylaşımları olay oldu

3 Mart'tan beri üçüncü ülkedeki tatillerini de dolu dolu geçiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, böylece de sadece 1 ayda yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ederek "Havalı çift" yorumu yaptırdı.