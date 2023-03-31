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Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması
2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yeniden ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Bir dönem evliliklerinde kriz olduğu ileri sürülen çift arabada darp iddiasıyla gündeme oturmuştu. O dönem kameralar önüne el ele çıkarak mutluluk pozları veren ikilinin yaşadıkları krizi aşamadıkları ve evleri ayırdıkları ileri sürüldü. Şallı çıkan haberler sonrası "Her şeyin hayırlısı olsun" derken Uğur Akkuş'tan ayrılık iddialarıyla ilgili ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:07Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:07