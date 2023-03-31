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Haberler Galeri Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması

Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması

2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yeniden ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Bir dönem evliliklerinde kriz olduğu ileri sürülen çift arabada darp iddiasıyla gündeme oturmuştu. O dönem kameralar önüne el ele çıkarak mutluluk pozları veren ikilinin yaşadıkları krizi aşamadıkları ve evleri ayırdıkları ileri sürüldü. Şallı çıkan haberler sonrası "Her şeyin hayırlısı olsun" derken Uğur Akkuş'tan ayrılık iddialarıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:07
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Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Akkuş'un son dönemde maddi krizde olduğu iddiaları sık sık haber olurken ikili cephesinden geçtiğimiz Ekim'de gelen şiddet haberi de olay olmuştu.

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Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması

Takvim'in haberine göre; Eski manken, bu şok iddianın üzerini ise "Her evlilikte olan bir tartışma" diyerek örtmeye çalıştı. Bu olaydan kısa süre sonra Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in ödenmeyen nafaka borcu yüzünden Uğur Akkuş'a açtığı haciz davası ve eski eşi hakkındaki "Çocuklarımı alıkoydu" iddiaları da Ebru Şallı'nın canını çok sıktı.

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Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması

KRİZ AŞILAMADI

İddialara göre, dışarıya vuran olayların haricinde kendi içlerinde de kriz yaşayan ünlü çift, bu kez bu durumu aşamadı. Bu evliliğinde çok yorulan ve sürekli alttan alan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile yol ayrımına geldi.

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Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması

"HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN"

Yine iddialara göre, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un kısa bir süre önce evlerini ayırdı. Sosyal medyadan çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan Şallı, şu sözleriyle de "boşanmanın yakın" olduğunu itiraf eder gibiydi:

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Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması

"Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun."