Ebru Şallı’nın “Her şeyin hayırlısı” sözleri sonrası Uğur Akkuş’tan boşanma açıklaması

Takvim'in haberine göre; Eski manken, bu şok iddianın üzerini ise "Her evlilikte olan bir tartışma" diyerek örtmeye çalıştı. Bu olaydan kısa süre sonra Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in ödenmeyen nafaka borcu yüzünden Uğur Akkuş'a açtığı haciz davası ve eski eşi hakkındaki "Çocuklarımı alıkoydu" iddiaları da Ebru Şallı'nın canını çok sıktı.