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Siyasetçi ve iş insanı Cavit Çağlar: Erdoğan dik duruşlu özel bir lider!
Siyasetçi ve iş insanı Cavit Çağlar, Günaydın'dan Tuğba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu. Spordan ekonomiye, sağlıktan politikaya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Çağlar, son 20 yılda Türkiye'nin büyük bir gelişim içerisinde olduğunu belirtti. Demokrasimizin çok geliştiğini belirten Çağlar, "Erdoğan dik duruşlu özel bir lider!" dedi.
Giriş Tarihi: 24.08.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 11:20
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