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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası! Birbirlerine girdiler
Şarkıcı Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Tangöze'nin çıktığı Bodrum tatili tatsız bitti. Panik atak hastası olduğunu söyleyen Ural, koronavirüs salgını nedeniyle tüm sağlık tedbirlerine uyarken Tangöze'nin kurallara uymaması sonucu çift kavga etti. Tangöze'nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul'a döndü.
Giriş Tarihi: 24.08.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:34
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