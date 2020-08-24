Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası! Birbirlerine girdiler

Şarkıcı Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Tangöze'nin çıktığı Bodrum tatili tatsız bitti. Panik atak hastası olduğunu söyleyen Ural, koronavirüs salgını nedeniyle tüm sağlık tedbirlerine uyarken Tangöze'nin kurallara uymaması sonucu çift kavga etti. Tangöze'nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul'a döndü.