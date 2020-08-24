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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası! Birbirlerine girdiler

Şarkıcı Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Tangöze'nin çıktığı Bodrum tatili tatsız bitti. Panik atak hastası olduğunu söyleyen Ural, koronavirüs salgını nedeniyle tüm sağlık tedbirlerine uyarken Tangöze'nin kurallara uymaması sonucu çift kavga etti. Tangöze'nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul'a döndü.

Giriş Tarihi: 24.08.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:34
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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası! Birbirlerine girdiler

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze evliliğinde 'maske krizi' çıktı. Bodrum Gündoğan'daki evlerinde kalan çiftin tatili tatsız sona erdi.

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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası! Birbirlerine girdiler

Pandemi nedeniyle endişeli olan Ural, tüm sağlık tedbirlerini aldı. Evine misafir kabul etmeyen Ural, plaja inmeyi de tercih etmedi.

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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası! Birbirlerine girdiler

Yakın çevresine "Ben de panik atak var. 'Burada virüs kaparız' düşüncesi yüzünden atak geçirebilirim" diyen Ural'ı eşinin maske ihmali ise çılgına döndürdü.

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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası! Birbirlerine girdiler

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Kaan Tangöze'nin gece yürüyüşüne çıkacakları sırada maske takmadığını gören Ural, eşine "Bizi riske atamazsın" diyerek sitem etti.

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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural’ın maske kavgası! Birbirlerine girdiler

Tangöze'nin umursamaz tavırlarını sürdürmesi üzerine eşyalarını toplayan Ural, kızını da yanına alarak İstanbul'a döndü. Kaan Tangöze ise iki gün sonra eşinin yanına gitti.