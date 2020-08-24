Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti!

2016 yılında nikah masasına oturan Simay Kamer Uras ve Ahmet Uras, evliliklerinde yaşadıkları ikinci krizi aşamadı. Atasay'ın patronu Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer Uras ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu Ahmet Uras, ortalıklarının ardından evliliklerini de bitirme kararı aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugün ki yazısında Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras'ı kaleme aldı. İşte o yazı...