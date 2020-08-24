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Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti!

2016 yılında nikah masasına oturan Simay Kamer Uras ve Ahmet Uras, evliliklerinde yaşadıkları ikinci krizi aşamadı. Atasay'ın patronu Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer Uras ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu Ahmet Uras, ortalıklarının ardından evliliklerini de bitirme kararı aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugün ki yazısında Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras'ı kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 11:46
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Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti!

Sosyetenin tanınan simalarından Simay Kamer Uras ve Ahmet Uras, 4 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Evliliklerinde yaşadıkları ikinci krizi aşamayan çift, ortalıklarının bitirmelerinin ardından evliliklerini de bitirme kararı aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugün ki yazısında Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras'ı kaleme aldı. İşte Cankurt'un o yazısı...

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Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti!

Atasay'ın patronu Cihan Kamer'in kızı Simay Kamer Uras ile Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu Ahmet Uras'ın evliliklerinde ikinci krizi yaşadıklarını yazmıştım.

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Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti!

Temmuz 2016'da evlenen ve geçen yıl yaşadıkları ilk krizi atlatan çiftin, yine evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim.
Ancak öğrendim ki, maalesef ikinci krizi atlatamamışlar!

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Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti!

Hatırlarsanız; Ahmet Uras'ın kayınpederinin kurduğu, eşi ile ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu, Huqqa, Huqqabaz, Market Bosphorus ve Qurabiye markaların yer aldığı Q Food & Beverage şirketinden ayrıldığını yazmıştım.

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Simay Kamer Uras ile Ahmet Uras’ın ortaklıktan sonra evlilikleri de bitti!

Şimdi de, iş ortaklıklarının ardından hayat ortaklıklarını da bitirmişler.