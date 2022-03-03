Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç’ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu

Sitare Akbaş kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş'ın aşk yaşadığı öğrenildi. 2 sene evli kaldığı Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ın adı şimdi de Sitare Akbaş ile anılıyor. Aşk hayatına dair açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları....