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Haberler Galeri Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu

Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu

Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş hakkında ilk kez konuştu. Bu gelişmelerin ardından oyuncu Sitare Akbaş'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Sare karakterine hayat veren Sitare Akbaş hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 12:08
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Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç’ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu

Sitare Akbaş kimdir? Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş'ın aşk yaşadığı öğrenildi. 2 sene evli kaldığı Merve Boluğur'dan ayrıldıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ın adı şimdi de Sitare Akbaş ile anılıyor. Aşk hayatına dair açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç’ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Makbule Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerindeki çıkışını 2008 yılında yayın hayatına başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile yaşamıştır.

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Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç’ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu

İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır.

Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür.

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Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç’ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu

2021 yılında Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.

2021-2022 yılında Kırmızı Oda dizisinde "Sare" karakterine hayat vermiştir.

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Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç’ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu

OYNADIĞI FİLMLER

2009: İncir Çekirdeği (Delal)
2012: Ferahfeza (Eda)
2014: Bensiz (İlayda)
2014: Hayat Tarzı (Dilara)
2015: Ada (Ada)
2020: Ben Bir Denizim (Nisan)