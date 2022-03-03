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Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu
Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş hakkında ilk kez konuştu. Bu gelişmelerin ardından oyuncu Sitare Akbaş'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Sare karakterine hayat veren Sitare Akbaş hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? İşte cevaplar...