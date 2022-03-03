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Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamadı! Aldığı kilolar olay oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar yarışmasıyla hafızalara kazınan Zeynep Koçak, o dönemki başarısıyla adından söz ettirmişti. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Zeynep Koçak, ilişkisini sonlandırmasının ardından magazin dünyasından elini etiğini çekmeyi tercih etti. Yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri haline gelen Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 12:41
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Zeynep Koçak’ı görenler tanıyamadı! Aldığı kilolar olay oldu

Çok Güzel Hareketler programında ünlenen Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Zeynep Koçak’ı görenler tanıyamadı! Aldığı kilolar olay oldu

Bir dönemin en çok izlenen eğlence programlarından Çok Güzel Hareketler Bunlar'la adını duyuran ve o zamanlar Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla konuşulan Zeynep Koçak, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

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Zeynep Koçak’ı görenler tanıyamadı! Aldığı kilolar olay oldu

KİLO ALDI

Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra ortalardan kaybolan ve uzun bir süre herhangi bir projede yer almayan Koçak, yeni görüntüsüyle şaşırttı. 38 yaşındaki Zeynep Koçak'ın ortadan kaybolma nedeninin değişimi olduğu ortaya çıktı.

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Zeynep Koçak’ı görenler tanıyamadı! Aldığı kilolar olay oldu

Son haliyle görenleri şaşırtan oyuncu, "37 kilodan 65 kiloya çıktım." diyerek değişimine açıklık getirdi.

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Zeynep Koçak’ı görenler tanıyamadı! Aldığı kilolar olay oldu

İşte Zeynep Koçak'ın son hali estetik operasyonlar sonucu yaşadığı büyük değişim...