03 Mart 2022, Perşembe
Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamadı! Aldığı kilolar olay oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar yarışmasıyla hafızalara kazınan Zeynep Koçak, o dönemki başarısıyla adından söz ettirmişti. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Zeynep Koçak, ilişkisini sonlandırmasının ardından magazin dünyasından elini etiğini çekmeyi tercih etti. Yaptırdığı estetikler sonrası bambaşka biri haline gelen Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 03.03.2022 12:41
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