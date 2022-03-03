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Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı Çiğdem Batur'a taciz şoku! Elinde silah ve mermilerle…

Kurtlar Vadisi'ndeki Savcı Leyla rolüyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, cinsel taciz şoku yaşadı. Kendisini defalarca taciz eden Erdinç B.'den şikayetçi olan Batur, şahsın kendisine mesajlar atmaya devam ettiğini belirtti. Şikayetine rağmen tacizlerine devam eden tacizci oyuncuya silah fotoğrafları attı. Çiğdem Batur bu olayın ardından bir kez daha şikayetçi olurken yeniden dava açıldı.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 11:34
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Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı Çiğdem Batur’a taciz şoku! Elinde silah ve mermilerle…

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, kendisine saplantılı kişi nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı Çiğdem Batur’a taciz şoku! Elinde silah ve mermilerle…

Çiğdem Batur'a saplantılı olan Erdinç B., sosyal medya üzerinden Batur'a mesaj gönderip rahatsız etmesi nedeniyle yargılanmış ve ceza almıştı.

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Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı Çiğdem Batur’a taciz şoku! Elinde silah ve mermilerle…

Ceza alan Erdinç B., oyuncuyu taciz etmeye devam ediyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı Çiğdem Batur’a taciz şoku! Elinde silah ve mermilerle…

Oyuncuya "Deniz bakışlı yârim, gülmek bir insana bu kadar mı yakışır aşkıma bak" diye mesajlar atan Erdinç B., Batur'un kadın cinayetiyle ilgili paylaştığı bir haberin altına "Bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar" yorumunu yaptı.

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Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı Çiğdem Batur’a taciz şoku! Elinde silah ve mermilerle…

SİLAHLI FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ

Erdinç B. masa üzerine konulmuş silah ve yanında yer alan mermilere ait resimler ile elinde silah olduğu resimleri de Batur'a gönderdi.