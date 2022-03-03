Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı Çiğdem Batur'a taciz şoku! Elinde silah ve mermilerle…

Kurtlar Vadisi'ndeki Savcı Leyla rolüyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, cinsel taciz şoku yaşadı. Kendisini defalarca taciz eden Erdinç B.'den şikayetçi olan Batur, şahsın kendisine mesajlar atmaya devam ettiğini belirtti. Şikayetine rağmen tacizlerine devam eden tacizci oyuncuya silah fotoğrafları attı. Çiğdem Batur bu olayın ardından bir kez daha şikayetçi olurken yeniden dava açıldı.