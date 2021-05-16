"Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. EDHO son bölümde; Ömür Façalı ve İlyas arasında yaşanan gerilime Haşmet Façalı'da dahil oluyor. Hızır Reis tüm olanları dışarıdan izlese de kardeşini riske atmak istemiyor. Alpaslan ve İlyas, Rıdvan'ın oğullarını ele geçirmek için güzel bir plan yapıyor. Herkesin önünde kendisine kafa atan Haşmet'in ölümünü oylamak istemeyen İlyas, yetkiyi abisine devrediyor. Zor kararın eşiğinde olan herkes oylamanın sonucunu merak ediyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı...