HaberlerGaleri"Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...
"Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas ve Ömür arasında yaşanan ayrılık fırtınası sonrasında iki ailenin arası geriliyor. Hızır, İlyas'ın yaptığı hamleler sonrasında küplere biniyor. İlyas diğer yandan Rıdvan'ın oğullarını ele geçirmek için Alpaslan ile müthiş planını devreye sokuyor. Haşmet Façalı'nın masada ölüm oylamasını ise Hızır Çakırbeyli yapacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 16:06Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 16:06