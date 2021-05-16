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Haberler Galeri "Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...

"Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas ve Ömür arasında yaşanan ayrılık fırtınası sonrasında iki ailenin arası geriliyor. Hızır, İlyas'ın yaptığı hamleler sonrasında küplere biniyor. İlyas diğer yandan Rıdvan'ın oğullarını ele geçirmek için Alpaslan ile müthiş planını devreye sokuyor. Haşmet Façalı'nın masada ölüm oylamasını ise Hızır Çakırbeyli yapacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 16:06
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Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. EDHO son bölümde; Ömür Façalı ve İlyas arasında yaşanan gerilime Haşmet Façalı'da dahil oluyor. Hızır Reis tüm olanları dışarıdan izlese de kardeşini riske atmak istemiyor. Alpaslan ve İlyas, Rıdvan'ın oğullarını ele geçirmek için güzel bir plan yapıyor. Herkesin önünde kendisine kafa atan Haşmet'in ölümünü oylamak istemeyen İlyas, yetkiyi abisine devrediyor. Zor kararın eşiğinde olan herkes oylamanın sonucunu merak ediyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 194. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

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Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır. Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

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Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 195. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz AHABER.COM.TR'de yer alacak.

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Sırtını duvara verdi, silahı ateş aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm fragmanı! İhanet üstüne tufan koptu...

"CEVAP VERMEM İCAB EDER"

İlyas toplantıda "İlyas "Ben söyleyeceklerimi söyleyip müsaadenizi isteyeyim. Ben artık bu masanın lideri olarak oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben lideri olarak oturduğum masada hakarate ya da saldırıya uğrarsam eğer buna cevap vermem icap eder." diyerek liderliği Hızır Reis'e bıraktı.