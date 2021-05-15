Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topladı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Güner'in estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...