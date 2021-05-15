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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle ekranların en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topladı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Güner'in estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 17:43
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Hande Erçel

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Hande Erçel

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Hande Erçel

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Değişimi pes dedirtti

Hande Erçel