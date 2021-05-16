Teşkilat dizisinin Zehra'sı eşi ile gündem oldu! Deniz Baysal Yurtcu ne zaman evlendi?

Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal Yurtcu özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri 'Deniz Baysal Yurtcu ne zaman evlendi?' sorusuna yanıt aradı. İşte Deniz Baysal Yurtcu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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