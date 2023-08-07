07 Ağustos 2023, Pazartesi
Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Evlilik yolunda ilk adımı atacaklar
Alina Boz ve Umut Evirgen cephesinde flaş gelişme yaşandı! Güzel oyuncu Mithat Can Özer ile ayrılığının hemen ardından gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Sosyal medyadan yaptıkları peş peşe paylaşımlarla birlikteliklerini ilan eden çiftin evleneceği yönünde iddialar gündeme geldi. Şu sıralar Marmaris'te tatilde olan Alina Boz ve Umut Evirgen, ilişkilerinden ilk ciddi adımı atma kararı aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:54
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7