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Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Evlilik yolunda ilk adımı atacaklar

Alina Boz ve Umut Evirgen cephesinde flaş gelişme yaşandı! Güzel oyuncu Mithat Can Özer ile ayrılığının hemen ardından gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Sosyal medyadan yaptıkları peş peşe paylaşımlarla birlikteliklerini ilan eden çiftin evleneceği yönünde iddialar gündeme geldi. Şu sıralar Marmaris'te tatilde olan Alina Boz ve Umut Evirgen, ilişkilerinden ilk ciddi adımı atma kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:54
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Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Evlilik yolunda ilk adımı atacaklar

Bu yazın aşkına güzel oyuncu Alina Boz ve işletmeci-yönetmen Umut Evirgen imza atmıştı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Evlilik yolunda ilk adımı atacaklar

Yaz başından beri birlikte olan çift Yunanistan'da tatil yapmış, aşk pozları sosyal medyayı sallamıştı.

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Evlilik yolunda ilk adımı atacaklar

Hürriyet'in haberine göre ikili, birbirlerine yıldırım aşkıyla tutulmuş. İlk görüşte aşkta hızlı gelişmeler var.

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Evlilik yolunda ilk adımı atacaklar

Çift, Yunanistan'daki aşk tatilinden sonra Marmaris'e geçti ve şimdi büyük bir adım daha atmaya karar verdi.

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Evlilik yolunda ilk adımı atacaklar

İkili, yaz tatilinin ardından İstanbul'a döndükten sonra birlikte yaşayacak. Alina Boz, Emirgan'a, Umut Evirgen'in yanına taşınacak.