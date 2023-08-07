Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Evlilik yolunda ilk adımı atacaklar

Alina Boz ve Umut Evirgen cephesinde flaş gelişme yaşandı! Güzel oyuncu Mithat Can Özer ile ayrılığının hemen ardından gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Sosyal medyadan yaptıkları peş peşe paylaşımlarla birlikteliklerini ilan eden çiftin evleneceği yönünde iddialar gündeme geldi. Şu sıralar Marmaris'te tatilde olan Alina Boz ve Umut Evirgen, ilişkilerinden ilk ciddi adımı atma kararı aldı. İşte detaylar...