Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan kötü günleri atlattı! Erdal Özyağcılar müjdeyi verdi

Yanlış diyet nedeniyle 17 kilo birden veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çökmüş, oyuncuya siroz teşhisi konulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da desteğiyle hızlı bir tedavi sürecinden geçen oyuncu organ nakline ihtiyacı kalmadığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Özkan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güzel haberi usta oyuncu Erdal Özyağcılar verdi.