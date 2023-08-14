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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan kötü günleri atlattı! Erdal Özyağcılar müjdeyi verdi

Yanlış diyet nedeniyle 17 kilo birden veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çökmüş, oyuncuya siroz teşhisi konulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da desteğiyle hızlı bir tedavi sürecinden geçen oyuncu organ nakline ihtiyacı kalmadığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Özkan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güzel haberi usta oyuncu Erdal Özyağcılar verdi.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 11:50
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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan kötü günleri atlattı! Erdal Özyağcılar müjdeyi verdi

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi. Uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan kötü günleri atlattı! Erdal Özyağcılar müjdeyi verdi

Birkaç ay içerisinde organ nakli olması gerektiği öğrenilen oyuncu, hastanede tedavi görmeye başladı. Tedavisi iyi giden Özkan, bir süre sonra organ nakline gerek kalmadığını açıkladı.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan kötü günleri atlattı! Erdal Özyağcılar müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavisi tamamlanan Özkan, geçen günlerde ise taburcu oldu.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan kötü günleri atlattı! Erdal Özyağcılar müjdeyi verdi

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Ufuk Özkan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncuyla ilgili güzel haberi ise meslektaşı Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabında duyurdu. Ufuk Özkan ile sette çekilen karelerini Instagram hesabında yayınlayarak Benim Güzel Ailem dizisinde birlikte rol alacaklarını açıkladı.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan kötü günleri atlattı! Erdal Özyağcılar müjdeyi verdi

"ÇOK İYİ GÖRÜNÜYORSUN"

Oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile paylaştığı fotoğrafa "Ufuk'cuğum hoş geldin. Sefalar getirdin" notunu düştü.