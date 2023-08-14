Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Bakın nerede görüntülendiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla 15 yıldır izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden biri oldu. 2022 yılında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren usta gazeteci, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını kameralardan uzak tutmayı başardı. Anlı aylar sonra eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi. Hem de bakın nerede.