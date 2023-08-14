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Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Bakın nerede görüntülendiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla 15 yıldır izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden biri oldu. 2022 yılında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren usta gazeteci, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını kameralardan uzak tutmayı başardı. Anlı aylar sonra eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi. Hem de bakın nerede.

Giriş Tarihi: 14.08.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 11:08
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Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Bakın nerede görüntülendiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı, sezonun yorgunluğunu gözlerden uzak hayatında atıyordu.

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Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Bakın nerede görüntülendiler

Özel hayatıyla çok gündemde olmayı tercih etmeyen Anlı sezon açılışına yakın 2022 yılında evlendiği eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.

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Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Bakın nerede görüntülendiler

Aylardır yan yana görüntü vermeyen ünlü çift, sezonun ilk maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yalnız bırakmadı.

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Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Bakın nerede görüntülendiler

MAÇA GİTTİLER

Ünlü sunucu, eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını izledi.

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Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Bakın nerede görüntülendiler

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Anlı, maçı eşiyle birlikte tribünde izledi.