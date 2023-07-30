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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan hakkında flaş gelişme! Son hali ortaya çıktı

Ekranın sevilen isimlerinden olan Ufuk Özkan'dan kötü haber gelmiş, oyuncunun 2. derece siroz olduğu öğrenilmişti. Organ bağışı için sıraya giren ve 15 gündür hastanede tedavi gören Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapılırken oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ve son hali...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:34
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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan hakkında flaş gelişme! Son hali ortaya çıktı

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için diyete girdi ve 17'ye yakın kilo verdi.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan hakkında flaş gelişme! Son hali ortaya çıktı

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan hakkında flaş gelişme! Son hali ortaya çıktı

"ORGAN NAKLİ GEREKİYOR"

Son olarak 'Cenazemize Hoş Geldiniz' adlı yapımda yer alan 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın ikinci derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması ve çöken bağışıklığı yüzünden 17 kilo veren oyuncunun organ nakli olması gerektiği açıklandı.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan hakkında flaş gelişme! Son hali ortaya çıktı

"9 İLE 12 AY ARASINDA ÖMRÜNÜZ KALDI"

Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, "9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor" dediği öğrenildi.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan hakkında flaş gelişme! Son hali ortaya çıktı

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Basında çıkan haberler üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.