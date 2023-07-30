30 Temmuz 2023, Pazar
Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan hakkında flaş gelişme! Son hali ortaya çıktı
Ekranın sevilen isimlerinden olan Ufuk Özkan'dan kötü haber gelmiş, oyuncunun 2. derece siroz olduğu öğrenilmişti. Organ bağışı için sıraya giren ve 15 gündür hastanede tedavi gören Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapılırken oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ve son hali...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:34
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