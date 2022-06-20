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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Herkes Burcu Özberk zannediyordu...

atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Deniz Işın ile başrolü paylaşan İlhan Şen gündeme oturdu. Canlandırdığı Kağan karakteriyle yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanan İlhan Şen, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Bir dönem eski rol arkadaşı Burcu Özberk'le aşk yaşadığı haberiyle magazin gündemine oturan yakışıklı oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. Bakın İlhan Şen'in sevgilisi kim çıktı...

Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 16:40
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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Herkes Burcu Özberk zannediyordu...

atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı'nda Kağan karakterine hayat veren İlhan Şen, ekrana bomba gibi döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Herkes Burcu Özberk zannediyordu...

Rol aldığı yapımlarla son yılların en popüler oyuncularından olan Şen, izleyiciler tarafından da yakın takibe alındı.

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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Herkes Burcu Özberk zannediyordu...

Başarılı oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı.

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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Herkes Burcu Özberk zannediyordu...

İşte İlhan Şen'in sevgilisi...

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Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Herkes Burcu Özberk zannediyordu...

SİNEM ÜNSAL VE SEVGİLİSİ KIVANÇ KILINÇ