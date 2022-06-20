20 Haziran 2022, Pazartesi
Sevmek Zamanı’nın Kağan’ı İlhan Şen’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Herkes Burcu Özberk zannediyordu...
atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Deniz Işın ile başrolü paylaşan İlhan Şen gündeme oturdu. Canlandırdığı Kağan karakteriyle yaz aylarına damgasını vurmaya hazırlanan İlhan Şen, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Bir dönem eski rol arkadaşı Burcu Özberk'le aşk yaşadığı haberiyle magazin gündemine oturan yakışıklı oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı. Bakın İlhan Şen'in sevgilisi kim çıktı...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 16:40
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