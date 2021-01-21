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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Sır perdesi aralandı" Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Ünlüler takımının kazançları belli oldu... "Sır perdesi aralandı" Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Ünlüler takımının kazançları belli oldu...
Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ünlüler takımında yarışan isimlerin haftalık kazançları belli oldu. Öykü Çelik takımın en çok kazanan ismi olarak ön plana çıkıyor. Kış aylarının en çok takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2021 ünlüler takımın kazançları araştırılmaya başlandı. İşte,
Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Ünlüler takımının kazançları belli oldu... Giriş Tarihi: 21.01.2021 22:37
Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de bir birinden önemli isimler şampiyonluk yarışı veriyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ünlüler takımında hangi isimin ne kadar para kazandığı ortaya çıktı. TV8'in başarılı yapımı Survivor 2021'de mücadele veren ünlüler takımının kazançları sorgulanmaya başladı. İşte, Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Ünlüler takımının kazançları belli oldu...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR?
TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara ödül oyunu yaptığı ve yarışma birincisine büyük ödül verdiği biliniyordu.
Şimdide ünlü televizyoncunun yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu.
Televizyon ekranlarında haftanın 5 günü izleyici ile buluşan Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ise dudak uçuklattı.
İddialara göre; Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Hayrettin 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL ve Barış Özbek'in 8 bin TL aldığı iddiası magazin gündemine düştü.
SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Sembol oyununda Duygu parkurda ayağı takılarak düştü. Gözyaşlarına hakim olamayan Duygu Doktor Metin Kuş'un müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Duygu'nun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceden talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu konuyla ilgili ekstra bir hassasiyeti var. Dolayısıyla geçmişten kalma travma ile beraber reaksiyonu fazla olmuş olabilir. Doktorumuz hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol için hastaneye film çektirmeye gönderdik. En kısa sürede haber alıp hemen size de ileteceğiz. Emin ellerde" dedi.