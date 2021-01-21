"Sır perdesi aralandı" Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Ünlüler takımının kazançları belli oldu...

Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ünlüler takımında yarışan isimlerin haftalık kazançları belli oldu. Öykü Çelik takımın en çok kazanan ismi olarak ön plana çıkıyor. Kış aylarının en çok takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor 2021 ünlüler takımın kazançları araştırılmaya başlandı. İşte, Survivor'da kim, ne kadar kazanıyor? Ünlüler takımının kazançları belli oldu...