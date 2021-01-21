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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kaos an meselesi" Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için kritik tarih... "Kaos an meselesi" Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için kritik tarih...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeninden yayınlanmaya başlayacağı iddiası büyük heyecan yarattı. Geniş hayran kitlesine sahip olan dizinin hayranları, Kurtlar Vadisi'nin yeniden ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 23:32
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos için kritik tarih için tarih açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların bir döneme damga vuran dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiası merak uyandırdı. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise heyecanı arttırdı. Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos için kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...
KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.
"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."