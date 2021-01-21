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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alev Alev’in Rüya’sı Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi bakın kim çıktı! Alev Alev’in Rüya’sı Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Alev Alev dizisindeki Rüya rolüyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Deniz'in sevgilisi merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 17:51
Alev Alev dizisiyle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi merak konusu oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz ve birçok ünlü ismin sevgilisi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
ARAS BULUT İYNEMLİ
ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEVGİLİSİ BİGE ÖNAL
ARAS BULUT İYNEMLİ VE SEVGİLİSİ BİGE ÖNAL
AFRA SARAÇOĞLU