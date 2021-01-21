Alev Alev’in Rüya’sı Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Alev Alev dizisindeki Rüya rolüyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Deniz'in sevgilisi merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi...