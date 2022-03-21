Sır gibi saklıyordu! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah tarihi ve yeri belli oldu

7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan birlikte çalıştığı Çağlar Ökten ile aşkını canlı yayında ilan etmişti. Sayan geçtiğimiz akşam sevgilisini dinlemeye gitti. Mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı nikah tarihini ve yerini açıklarken Ökten, sahnede ünlü isme aşkını bir kez daha haykırdı.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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