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Sır gibi saklıyordu! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah tarihi ve yeri belli oldu

7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan birlikte çalıştığı Çağlar Ökten ile aşkını canlı yayında ilan etmişti. Sayan geçtiğimiz akşam sevgilisini dinlemeye gitti. Mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı nikah tarihini ve yerini açıklarken Ökten, sahnede ünlü isme aşkını bir kez daha haykırdı.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 09:34
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Sır gibi saklıyordu! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah tarihi ve yeri belli oldu

14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi aldığı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmeye hazırlanan Seda Sayan, geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alan Çağlar Ökten'i dinlemeye gitti.

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Sır gibi saklıyordu! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah tarihi ve yeri belli oldu

Evlilik hazırlığında olan çiftten Sayan mekana girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Sır gibi saklıyordu! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah tarihi ve yeri belli oldu

Sayan, basın mensuplarının; "Efendim hayırlı olsun, evlilik teklifi de aldınız neler söylemek istersiniz?" sorusuna; "Çok teşekkür ederim, hep mutlu olalım. Siz de mutlu olun" şeklinde yanıt verdi.

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Sır gibi saklıyordu! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah tarihi ve yeri belli oldu

DÜĞÜN TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Evlilik tarihi ve yeri hakkında da konuşan Sayan "20 Mayıs'da Prag'da evleneceğiz" dedi.

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Sır gibi saklıyordu! Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah tarihi ve yeri belli oldu

'ALBÜM YAPMA' İDDİASINI GEÇİŞTİRDİ

Basın mensuplarının son dönemde Çağlar Ökten ve eski sevgilisi hakkında çıkan haberleri ve eski sevgilisi ile ayrılığının nedeninin Ökten'e albüm yapmak olduğu söylentilerini hatırlatması üzerine Sayan, "Teşekkür ederim" diyerek sorulara cevap vermedi. 59 yaşındaki Seda Sayan, mekana girene kadar bağırarak şarkılar söyledi.