Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e hapis şoku!

'İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRI VE KÖTÜ NİYETLİ

İbrahim Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi: "Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum.