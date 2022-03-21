Fatih Terim'in kızı Buse Terim’e hapis şoku!
Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in başı yeni çıkardığı markası nedeniyle belaya girdi. Markasını iş insanı İbrahim Salman'a ait bir logoyla tanıtan Terim hakkında marka hakkını ihlal suçundan dava açıldı. Ünlü ismin 3 yıla kadar hapis istendi.
Giriş Tarihi: 21.03.2022
10:15
Buse Terim Bahçekapılı, markasını 2013 yılında tescil ettirdi. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim Bahçekapılı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahçekapılı ise iddiaları reddederek tespit davası açtı.
TERİM İFADE VERDİ
Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim Bahçekapılı hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açıldı.
İddianamede, Salman'ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
'İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRI VE KÖTÜ NİYETLİ
İbrahim Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi: "Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum.