21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fatih Terim'in kızı Buse Terim’e hapis şoku!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim’e hapis şoku!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in başı yeni çıkardığı markası nedeniyle belaya girdi. Markasını iş insanı İbrahim Salman'a ait bir logoyla tanıtan Terim hakkında marka hakkını ihlal suçundan dava açıldı. Ünlü ismin 3 yıla kadar hapis istendi.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:15
  • 1
  • 7
Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e hapis şoku!

Buse Terim Bahçekapılı, markasını 2013 yılında tescil ettirdi. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e hapis şoku!

Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim Bahçekapılı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahçekapılı ise iddiaları reddederek tespit davası açtı.

  • 3
  • 7
Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e hapis şoku!

TERİM İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim Bahçekapılı hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açıldı.

  • 4
  • 7
Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e hapis şoku!

İddianamede, Salman'ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

  • 5
  • 7
Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e hapis şoku!

'İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRI VE KÖTÜ NİYETLİ

İbrahim Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi: "Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum.