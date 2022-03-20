Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Boşanacakları iddia ediliyordu! Uğur Akkuş’un tutuklandığı ve Silivri’de yattığı ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. aciz ve Haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı. İşte herkesi şoke eden olayın detayları.

Sabah Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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