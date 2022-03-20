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Haberler Galeri Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Boşanacakları iddia ediliyordu! Uğur Akkuş’un tutuklandığı ve Silivri’de yattığı ortaya çıktı

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Boşanacakları iddia ediliyordu! Uğur Akkuş’un tutuklandığı ve Silivri’de yattığı ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. aciz ve Haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı. İşte herkesi şoke eden olayın detayları.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:40
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Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Boşanacakları iddia ediliyordu! Uğur Akkuş’un tutuklandığı ve Silivri’de yattığı ortaya çıktı

Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlenip geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı Uğur Akkuş, gündemden düşmüyor...

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Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Boşanacakları iddia ediliyordu! Uğur Akkuş’un tutuklandığı ve Silivri’de yattığı ortaya çıktı

Eski eşi Gonca Sağlam'ı 18 Aralık 2016'da darp edip burnunu kıran Akkuş, açılan davada basit yaralama suçundan yargılanmıştı.

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Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Boşanacakları iddia ediliyordu! Uğur Akkuş’un tutuklandığı ve Silivri’de yattığı ortaya çıktı

EBRU ŞALLI'NIN EŞİ UĞUR AKKUŞ TUTUKLANDI!

1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi.

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Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Boşanacakları iddia ediliyordu! Uğur Akkuş’un tutuklandığı ve Silivri’de yattığı ortaya çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin itirazını reddettiği Akkuş'un cezaevi günlerinin başladığı ortaya çıktı.

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Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden gerçek! Boşanacakları iddia ediliyordu! Uğur Akkuş’un tutuklandığı ve Silivri’de yattığı ortaya çıktı

UĞUR AKKUŞ SALGIN NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Takvim Gazetesi'nin ulaştığı belgelerde Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı.