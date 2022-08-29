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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili zehir zemberek açıklama! Yanına ilk o koşmuştu

İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili zehir zemberek açıklama! Yanına ilk o koşmuştu

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Kurtarma çalışmalarında yakından takip eden oğlu, araçtan çıkarılma anlarında yanında olmuştu. Hastane sürecinde de babasının başından ayrılmayan Ahmet Tatlıses ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten zehir zemberek bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:50
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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili zehir zemberek açıklama! Yanına ilk o koşmuştu

Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili zehir zemberek açıklama! Yanına ilk o koşmuştu

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses oldu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturdu.

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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili zehir zemberek açıklama! Yanına ilk o koşmuştu

Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlıses'in babasının başından ayrılmadığı belirtildi.

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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili zehir zemberek açıklama! Yanına ilk o koşmuştu

Bilal Özcan'ın dün akşam İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı paylaşım ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte Özcan'ın paylaşımı...

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İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili zehir zemberek açıklama! Yanına ilk o koşmuştu

İbrahim Tatlıses Perşembe günü Bodrum'da yaşadığı kazadan sonra, bugün İzmir'de Kızılay vasıtasıyla kurban kestirmiş. Az önce whatsapp'tan fotoğraflar yolladı. Kızılay görevlileri kapı kapı kurban eti dağıtıyor.