İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili zehir zemberek açıklama! Yanına ilk o koşmuştu

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Kurtarma çalışmalarında yakından takip eden oğlu, araçtan çıkarılma anlarında yanında olmuştu. Hastane sürecinde de babasının başından ayrılmayan Ahmet Tatlıses ile ilgili İbrahim Tatlıses'ten zehir zemberek bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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