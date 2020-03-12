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Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu’nun ikizleri 1 yaşına bastı
Oyuncu Sinem Öztürk ve fil yapımcısı Mustafa Uslu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i kucağına almıştı. 1 yaşına basan ikizleri için doğum günü partisi organize eden çift yakın dostlarıyla birlikte bebeklerinin yeni yaşını kutladı. Sinem Öztürk mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 12.03.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 10:23
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