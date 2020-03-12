12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu’nun ikizleri 1 yaşına bastı

Oyuncu Sinem Öztürk ve fil yapımcısı Mustafa Uslu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i kucağına almıştı. 1 yaşına basan ikizleri için doğum günü partisi organize eden çift yakın dostlarıyla birlikte bebeklerinin yeni yaşını kutladı. Sinem Öztürk mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 10:23
  • 1
  • 88
Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu’nun ikizleri 1 yaşına bastı

Oyuncu Sinem Öztürk ile yapımcı Mustafa Uslu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Sinem Öztürl geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'in dünyaya getirdi.

  • 2
  • 88
Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu’nun ikizleri 1 yaşına bastı

Anne Sinem Öztürk ile baba Mustafa Uslu, 1 yaşına basan çocukları için doğum günü partisi organize etti. Partiye aralarında Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

  • 3
  • 88
Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu’nun ikizleri 1 yaşına bastı

Sinem Öztürk, çocuklarının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı:

  • 4
  • 88
Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu’nun ikizleri 1 yaşına bastı

"Aslan parçalarım... Mustafa'm... Kemal'im... Hayatımı aydınlattınız... Benim küçük mucizelerim... İyi ki doğmuşsunuz! Canım dostlarım çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz... İyi ki varsınız..."

  • 5
  • 88
Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu’nun ikizleri 1 yaşına bastı

Televizyonu bırakarak kendini Afrika'daki yoksullara yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, adeta yepyeni bir hayat yaşıyor. Gamze Özçelik ve oğlu Murathan'ın fotoğrafları sevenlerini şaşırttı. Murathan'ın magazinden uzak büyümesini isteyen Gamze Özçelik, herkesi şoke etti.